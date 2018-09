Premier Rutte: dat lekken begint te wennen, maar is niet goed

SP-Kamerlid Ronald van Raak liet zich gisteravond al in sterke bewoordingen uit het over lekken van de cijfers over volgend jaar. ,,De moraal op de ministeries is zoek. Mensen die lekken zouden achter de tralies moeten."



D66-leider Alexander Pechtold verzocht Van Raak nog mildere woorden te gebruiken, maar daar wilde de SP'er - die zich elk jaar opwindt over lekken van Prinsjesdagstukken - niets van weten. Hij verdenkt de ministeries ervan de stukken 'doelbewust' te lekken. Partijgenoot Peter Kwint spreekt van 'totale minachting voor het parlement.'



Ook andere partijen plaatsen vraagtekens bij de hele gang van zaken. De PvdA benadrukt dat ook politici of anderen gelekt kunnen hebben.