Premier Rutte bemoeit zich met vastgelopen pensioenoverleg

Premier Mark Rutte is gisteravond aangeschoven bij het overleg over de hervorming van het pensioenstelsel in de hoop het proces weer vaart te geven.

Bronnen bevestigen berichtgeving van De Telegraaf hierover. Het wil maar niet lukken het overleg over een pensioenakkoord tussen werkgevers en werknemers tot een goed einde te brengen. De partijen zitten al een tijdje in de eindfase van de onderhandelingen. Er wordt al meer dan tien jaar over vernieuwing van het pensioenstelsel gesproken.



Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) is er de afgelopen weken er ook al een paar keer bij komen zitten in de hoop de onderhandelingen vlot te trekken. Koolmees was er gisteravond eveneens bij.

Vakbonden ontevreden

Hij is de partijen eerder tegemoet gekomen door zijn aanbod de pensioenleeftijd minder snel te laten stijgen, maar de vakbonden zijn ontevreden over het voorstel. Een andere kwestie die nog moet worden opgelost is de compensatie die nodig is voor mensen die van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel overgaan.