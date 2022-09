Premier en staatssecretaris verrast door vertrek partijgenoot: ‘Als ik het ergens niet mee eens ben, weet de VVD dat wel’

De Neef liet woensdagavond in een verklaring weten dat hij ‘medemenselijkheid’ had verwacht in de asieldeal. ‘Maar die compassie bleef uit en er kwam, naar mijn smaak, een ijskoude aanpak voor in de plek’, schreef hij. Van der Burg stuurde hem na die mededeling een sms’je. ,,Maar ik heb geen reactie gehad.”

Fatsoenlijk

Rutte stelde over de asieldeal dat ‘wat we hier doen heel fatsoenlijk is’ en ‘niks extreems’. ,,We zeggen niet: gezinshereniging stopt, we zeggen: dat wordt vertraagd als er geen woning is. Dat geeft in alle partijen reacties. Maar niks doen is ook geen optie.” Hij heeft ‘geen signalen’ dat er meer VVD-Kamerleden op zullen stappen vanwege de deal. ,,Maar ook van deze had ik dat signaal niet van tevoren. Hoeft ook niet, is niet verplicht.”