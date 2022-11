Premier en minister halen uit naar Forum: Onacceptabel te speculeren over omver werpen regering

Van Meijeren zei in een online-interview met het Belgische Compleetdenkers dat het ‘in het verleden vaker is gebeurd dat regimes die zich tiranniek gaan gedragen op enig moment ten val worden gebracht door de bevolking’. Van Meijeren zegt het ‘vreselijk te vinden’ dat dit vaak met geweld en doden gepaard gaat, maar stelt ook dat hij ‘uiteindelijk’ toch ‘hoopt’ dat er een opstand zal komen. ,,Als die massa zo groot wordt en omslaat in een revolutionaire beweging (...) waarbij het zo urgent wordt voor mensen die niets te verliezen hebben, dat ze bij wijze van spreken naar het parlement trekken en zeggen: wij gaan hier niet meer weg voordat de regering weg is.”

Hij zegt daarbij: ,,We hopen dat we dat (geweld, red.) kunnen voorkomen en dat alles vreedzaam blijft. Maar dat is wel waar ik op hoop uiteindelijk. Het wordt wel eens mooi een fluwelen revolutie genoemd.”

Bekijk hier het fragment:

‘Bloedlink’

Minister Yesilgöz schrijft in reactie op Twitter: ,,Suggereren dat mensen naar het parlement moeten trekken tot de regering weg is, is onacceptabel. Speculeren over mogelijk geweld is bloedlink.”

Ze schrijft verder dat het een ‘overweging van het OM’ is, het Openbaar Ministerie, of er ‘wel of geen strafrechtelijke stappen’ worden ondernomen tegen Van Meijeren. De minister: ,,Het is wel aan ons allen om onze stem te laten horen en zo onze democratie te beschermen.”

Ook premier Rutte veroordeelt de uitspraken. Hij noemt het op Twitter ‘verwerpelijk en totaal onverantwoordelijk’. ‘De Tweede Kamer is het hart van onze democratie, ons kostbaarste politieke bezit.’

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het is allerminst voor het eerst dat Yesilgöz leden van Forum voor Democratie op de korrel neemt. In de Ronny Naftaniel-lezing, ingesteld door het Joods Humanitair Fonds, verwees ze naar FvD-leider Thierry Baudet en Van Meijeren die volgens haar via ‘hondenfluitjes’ antisemitisme ‘salonfähig’ zouden maken.

Ook haalde de minister recent in de HJ Schoo-lezing uit. ,,Nepnieuws, wantrouwen en achterdocht vervuilen en radicaliseren het maatschappelijk debat, zelfs zodanig dat onze democratische rechtsstaat en zijn hoeders in de knel komen.” Volgens haar is te lang gehoopt dat complottheorieën en ondermijnende uitlatingen vanzelf zouden weggaan. Maar, stelde ze: ,,Het gaat helemaal niet weg en de onwelriekende reuzel sijpelt zelfs de Tweede Kamer binnen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eerder dergelijke uitspraken

Van Meijeren deed al eens soortgelijke uitlatingen, in juni van dit jaar. Toen zei hij tijdens een bijeenkomst: ,,Binnen het huidige systeem ga je dat door en door verrotte, corrupte systeem nooit veranderen. Dat zou lukken als we in een functionerende democratie zouden leven. Dat hele systeem moet in elkaar storten, zodat wij de macht weer terug kunnen grijpen.” Het Kamerlid zei eerder op te roepen tot geweldloos protest: „Maar ook geweldloos verzet kan keihard en militant zijn.” In de Tweede Kamer werd eerder een debat stilgelegd, nadat Van Meijeren had opgeroepen tot ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: