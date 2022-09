Populariteit kabinet naar dieptepunt: ‘Rutte heeft niet meer de magie die hij had’

Dat blijkt uit een nieuwe peiling onder 31.500 mensen van het EenVandaag Opiniepanel. Het rapportcijfer 3,3 is het laagste dat ooit is gemeten bij de kabinetten van Rutte. Tot nog toe was het dieptepunt een 3,9. Het kabinet wordt een gebrek aan daadkracht verweten. Opiniepeiler Gijs Rademaker van EenVandaag reageert onthutst op de cijfers: ,,Vernietigender dan dit wordt het gewoon niet. Ik heb dit echt nooit eerder gezien zo.’’

Waar in april 2020 aan het begin van de coronacrisis nog 70 procent aangaf vertrouwen te hebben in Rutte III, is dit inmiddels gekelderd naar 15 procent. Daarmee is het vertrouwen in dit kabinet bijna net zo laag als rond Prinsjesdag 2013. Negen jaar geleden was het met 14 procent nog een fractie lager. Toen zat Nederland in een economische crisis en werden er vele miljarden bezuinigd. ,,Ironisch genoeg investeert het kabinet nu juist miljarden en ondanks dat gaat het vertrouwen niet omhoog’’, concludeert de opiniepeiler.

Het wantrouwen is vooral gericht tegen hoofdrolspelers Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA). Ook in de achterbannen van de coalitiepartijen is het vertrouwen in dit kabinet erg laag. Zo vindt ook een deel van de VVD-stemmers dat Mark Rutte er al te lang zit. Rademaker: ,,Rutte heeft niet meer de magie die hij had en de verbindingskracht die hij had. Hij had lang een teflonlaag, waardoor alles van hem afgleed, maar die is er nu echt af.’’

Bekijk hier de reacties van politici op het lage vertrouwen in het kabinet.

Slechts 16 procent verwacht dat dit kabinet de hele regeertermijn vol maakt. De meesten denken dat het kabinet nog dit jaar valt (26 procent) of volgend jaar (42 procent). Een deel van de achterbannen van de coalitie wil liever nu al nieuwe verkiezingen. Onder CDA-kiezers is dit 62 procent en ChristenUnie-stemmers 55 procent.

Nieuwe gezichten zoals D66'ers Robbert Dijkgraaf en Ernst Kuipers scoren beter dan de oude bekenden. Ook VVD’ers Dilan Yesilgöz en Christianne van der Wal genieten relatief veel vertrouwen. Bekijk de volledige uitslagen door hieronder op onze analyse te klikken.

