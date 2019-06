Pompeo: Zorgen bij ondernemers over Amerikaans sancties ‘nergens voor nodig’

Pompeo is in Den Haag voor de Global Entrepreneurship Summit, waarbij 2000 ondernemers en investeerders contracten hopen te sluiten. Zij komen samen op het moment dat de VS ruziet met China en Europa over handel en de Amerikaanse president dreigt met het verhoging van importtarieven op producten uit bijvoorbeeld China en de EU.



Op de vraag van deze krant over de zorgen bij ondernemers over de impact van het Amerikaanse beleid op internationale handel, zei Pompeo dat die zorgen ‘nergens voor nodig’ zijn. ,,We willen eerlijke handel, zonder tariefbarrières of andere handelsbelemmeringen. Wij willen het meest open ondernemersklimaat in de wereld. Dat is iets waar Nederland enthousiast over zou moeten zijn. Ik denk dat er daarom ook zoveel animo is voor deze top.’’