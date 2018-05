Politiek overleg over Groningse aardbevingen opgeschort

Het overleg liep vast op de versterking van huizen in meerdere gemeenten, waaronder Delfzijl, Overschild, Appingedam en Ten Boer. Wiebes wil daar pas aan nadat de resultaten van onderzoek van het TNO en het KNMI zijn verschenen.



Duizenden Groningers zitten op dit moment in onzekerheid over wat er met hun huis gaat gebeuren. Wiebes besloot ook in april om te wachten met de versterking van die panden in afwachting van het onderzoek door het KNMI en het SodM. Komende zomer worden de uitkomsten verwacht.



Groningen is mede door de gaswinning een aardbevingsgebied geworden. Op 8 januari werd Zeerijp getroffen door een aardbeving van 3,4 op de schaal van Richter. Maar liefst 10.000 Groningers ervaren stressgerelateerde gezondheidsklachten door de aardbevingen in hun gebied.