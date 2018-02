Politiek omarmt advies gaswinning: 'Minister moet nú aan de slag'

VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz noemt de veiligheid van de Groningers van groot belang. ,,Het advies van de SodM is niet mals. Debat aangevraagd met de minister", tweet ze. Ze laat in het midden of ze het advies van de toezichthouder wil volgen. ,,Het advies is gericht op veiligheid. Het advies van de Gasunie komt ook vandaag, daar wordt gekeken naar leveringszekerheid. Vervolgens moeten we kijken hoe we zo snel mogelijk op verantwoorde wijze kunnen verlagen."



Eindelijk gerechtigheid, zegt Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). ,,Gek genoeg heb ik de tranen in de ogen staan." Volgens haar had dit advies in 2013 al gevolgd moeten worden. ,,Nu moeten de Staat, NAM en Shell deze maand nog maatregelen nemen." Ze krijgt bijval van SP-Kamerlid Sandra Beckerman: ,,Dit is de zoveelste rode kaart voor Rutte! Hier hebben we jarenlang voor gestreden. Kabinet moet het advies direct overnemen."



Ook D66 en PvdA vinden dat Wiebes het advies moet volgen. ,,De minister moet nu aan de slag. Na het schadeprotocol is verlaging van de winning de volgende stap voor het kabinet om het vertrouwen van Groningen terug te winnen", aldus Kamerlid Rob Jetten. Zijn PvdA-collega Henk Bijboer sluit zich daar bij aan. ,,Uitstekend advies, noodzakelijk voor de veiligheid van de Groningers. PvdA wil dat Minister Wiebes het advies met onmiddellijke ingang opvolgt: Gasproductie verder omlaag voor de veiligheid van de Groningers."



Carla Dik-Faber (ChristenUnie): ,,Het advies nu is duidelijk: de gaswinning terug naar 12 miljard kuub én het direct sluiten van Loppersum, waar ik namens de ChristenUnie vorige week nog om heb gevraagd. Dit kabinet werkt aan nieuw perspectief voor Groningen. Ik wil van de minister weten hoe hij opvolging geeft aan het advies van het SodM."