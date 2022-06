Politiek is ‘dreigboeren’ beu: ‘Deze waanzin mag geen plaats hebben in Nederland’

Dat verklaart fractievoorzitter van D66 Jan Paternotte op het D66-congres dat vandaag in Den Bosch wordt gehouden. Ook collega-fractievoorzitter Sophie Hermans spreekt zich uit tegen acties van radicale boeren. ,,Boos zijn mag. Woedend zijn ook. Maar de absolute grens is intimideren en bedreigen, nota bene via de krant. Je zoekt politici niet op bij hun huis. En kinderen laat je er áltijd buiten.’’