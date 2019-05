Politie: Ministerie schreef ernstige misdrijven zelf weg onder kopje ‘overige’ en had cijfers ‘al weken’

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft eigenhandig ernstige misdrijven die zijn gepleegd door asielzoekers zoals zedenzaken, mishandelingen en (pogingen) tot moord en doodslag weggezet onder het kopje ‘overige’ in een brief aan de Tweede Kamer. Bovendien had het departement die cijfers ‘al weken’.

Dat zegt politiewoordvoerster Mireille Beentjes. Vanochtend ontstond ophef over de cijfers, omdat het er al op leek dat staatssecretaris Mark Harbers (Asiel, VVD) zeer ernstige misdrijven heeft samengevat onder het kopje ‘overige’. Zo bleef schimmig dat asielzoekers naast kleinere criminaliteit ook verdacht zijn of waren van in ieder geval 79 zedenmisdrijven, 51 zware mishandelingen en 31 verdenkingen van (poging) tot moord en doodslag.

Eerder deze week gaf staatssecretaris Mark Harbers (Asiel, VVD) politiecijfers vrij van de criminaliteit die asielzoekers plegen, maar deze vormen van criminaliteit bleven daarin onbenoemd. Vanuit de Tweede Kamer klinken woedende reacties, dat de cijfers zijn ‘verdoezeld’.

Wijzen

De politie en het ministerie wijzen nu dus openlijk naar elkaar. Het departement suggereerde eerder vanochtend dat de ‘fout’ bij de politie zou liggen, maar die zeggen nu duidelijk dat het ministerie zélf die vormen van criminaliteit heeft samengevat onder ‘overige’.

Op het departement van Harbers wordt gesteld dat het om ‘niet bewezen zaken‘ zou gaan en dat het overzicht ook niet onuitputtelijk lang moest worden. Evenwel was het uiteindelijke overzicht niet meer dan één kolom op een half A4 in een rapport van dik 50 pagina’s.

Een woordvoerder van het ministerie kon vanochtend nog niet reageren.

Woedend

Vanuit de Tweede Kamer regent het woedende reacties. CDA-Kamerlid Madeleine Van Toorenburg heeft opheldering gevraagd aan Harbers. Zij wijst erop dat er al eens eerder ophef was rond een rapport van het ministerie over misdrijven rond asielcentra. ,,Ook toen zijn we om de tuin geleid door onderzoeken waaruit zou blijken dat het allemaal wel meeviel.”

Ook PVV’er Sietse Fritsma vindt dat ‘feiten worden weggepoetst’. ,,Dit kabinet wil mensen doen geloven dat het allemaal wel meevalt met de gevolgen van de migratie. Dat is pure misleiding. Ook het onvermogen om daders aan te pakken wordt zo verdoezeld.”