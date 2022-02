Poetin bombardeert Oekraïne: wat is de tegenzet van de wereld?

Met een strak gezicht stond premier Mark Rutte vandaag de pers te woord. ,,Dit is een bedreiging van de stabiliteit van Europa en die van de hele wereld.” De Britse premier Boris Johnson keek al even ernstig toen hij in een tv-toespraak zei dat zijn grootste angst bewaarheid is geworden nu Oekraïne door ‘de Russische dictator’ wordt overspoeld door ‘een tsunami van geweld’. ,,We kunnen en willen niet wegkijken.” Volgens de Amerikaanse president Joe Biden zal Poetin ‘de paria zijn van het internationale toneel’. ,,Vergis je niet: vrijheid zal zegevieren.”