Poederbrief bij Telegraaf-redactie Binnenhof ongevaarlijk: mediatoren weer vrijgegeven

Het ging om een brief zonder afzender, meldt de redactie van de krant zelf, die direct liet weten dat de aanwezige Telegraaf-journalisten ongedeerd zijn.



De toren werd afgesloten en verklaard tot quarantainegebied. Niemand mocht naar binnen of naar buiten. De politie was snel ter plaatse en onderzocht de brief en het poeder. Het poeder bleek niet schadelijk te zijn. Het gebouw werd kort voor 13.00 uur weer vrijgegeven.



CDA-Kamerlid Harry van der Molen noemt het incident schokkend. ‘Moet meteen denken aan de auto die zich in de gevel van het kantoor in Amsterdam boorde. Bedreigen van journalisten, nu in de Tweede Kamer, is ’n bedreiging voor de democratie’, twittert hij. Ook D66-Kamerlid Joost Sneller reageert bezorgd. ‘Zelfs tot in de Tweede Kamer intimidatie en bedreigingen. Journalisten moeten vrij en veilig hun werk kunnen doen.’