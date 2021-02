Ploumen ziet Nederland als een vereniging: ‘Zijn ver van dat ideaal afgedreven, iedereen moet bijdragen’

Nog geen maand geleden werd Lilianne Ploumen (58) lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Zij moet de partij uit het slop trekken, met nu 9 zetels in de Tweede Kamer en zo’n 12 zetels in de peilingen. ,,We zijn een van de weinige partijen die op winst staan, dat is fijn’’, zegt ze optimistisch. ,,Ik denk dat veel mensen nog niet met de verkiezingen bezig zijn. Mensen vragen zich af wanneer ze gevaccineerd worden, of ze straks nog een baan hebben.’’