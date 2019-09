Pleit Geert Wilders zelf in minder minder-proces?

VIDEO Baudet over vertrek Otten: ik ben een vriend verloren

9:10 Thierry Baudet noemt de recente affaires binnen zijn partij ‘spijtig’, maar volhardt in zijn standpunt dat het ‘onvermijdelijk’ was dat Henk Otten uit Forum voor Democratie is gezet. Dat er vervolgens twee Eerste Kamerleden en vier lokale FvD’ers naar Otten overstapten is een ‘verlies’, maar de partij moet door, zei hij bij een partijbijeenkomst in Zaandam.