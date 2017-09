Plasterk: Plunderaars Sint Maarten deze week nog berecht

,,Het was overweldigend om daar rond te lopen", zo zei Plasterk over zijn bezoek. ,,De schade is soms onherstelbaar en mensen zijn hun werk kwijt."



De schade is volgens Plasterk enorm, hele huizenblokken moeten herbouwd worden. ,,Het was altijd al een eiland van arm en rijk en de verschillen zijn alleen maar groter geworden". Nog niet alle plekken worden bereikt bij de distributie van water.



Het is nog onduidelijk wat de totale schade is en heel veel mensen zijn waarschijnlijk niet verzekerd. Plasterk roept gulle gevers op om vooral geld te geven, als mensen spullen geven levert dat logistieke problemen op. ,,Het geld dat mensen geven komt via het Rode Kruis bij de mensen terecht".