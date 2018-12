Pizza, ijs en gehaktballen worden gezonder

Hoeveel procent minder minder zout, verzadigd vet en toegevoegde suikers deze producten gaan bevatten, is nog niet bekend. Wel werd eerder al afgesproken om vanaf komend jaar 5 procent minder zout én suiker te stoppen in salades en 10 procent minder suiker in ketchup.

Trend

In deze deal staat de ambitie om de consument uiterlijk in 2020 nog maximaal 6 gram zout per dag te laten innemen. Maar eerder dit jaar berekende onderzoeksinstituut RIVM dat in het meest gunstige scenario 7,8 gram door het akkoord wordt gehaald. En de afspraken voor minder suikers in producten komen hooguit neer op 36 kilocalorieën minder per dag. Dat is ongeveer net zoveel energie als in één nectarine zit.