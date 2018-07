Pil tegen hiv vanaf 2019 beschikbaar

Bruins over zijn besluit: ,,Doordat PrEP ook verdere verspreiding van hiv naar derden voorkomt, dient het een algemeen volksgezondheidsbelang. Dat laat onverlet dat ik van mening ben dat het voorkómen van een hiv-infectie ook een persoonlijke verantwoordelijkheid is."



Op basis van schattingen van het RIVM zullen zo'n 6500 personen de preventieve pil gaan gebruiken, waarmee circa 250 hiv-infecties per jaar kunnen worden voorkomen. Elk jaar komen er nu ongeveer 800 hiv-infecties bij in Nederland.