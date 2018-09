'Pijnlijk voor onze arme monarch'

Zei hij het nou echt, koning Willem-Alexander, tijdens de troonrede? ,,De vennootschapsbelasting wordt lager en de dividendbelasting wordt afgeschaft." Ja, hij zei het echt. PvdA-leider Lodewijk Asscher vond het 'pijnlijk'. ,,Dat onze arme monarch dat moest uitspreken, terwijl zijn volk dat niet wil."



De afschaffing van de belasting op de uitgekeerde winst van bedrijven is inderdaad niet de meest populaire maatregel uit het regeerakkoord van kabinet-Rutte III. ,,Het kabinet wil van Nederland een eenheid maken. Maar 88 procent van de Nederlanders is tegen het afschaffen van de dividendbelasting", sneerde Partij voor de Dieren-leider Marianne Thieme. ,,Onbegrijpelijk dat ze ermee doorgaan."



Premier Mark Rutte is niet onder de indruk. ,,Ik kan de maatregel wel intrekken en dan stijgt misschien mijn populariteit. Maar dat is toch geen regeren? Want wat als grote bedrijven uit Nederland vertrekken? Om dat te voorkomen denkt het kabinet echt dat het noodzakelijk is deze belasting af te schaffen."