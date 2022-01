Pieter Omtzigt over nieuw kabinet: ‘Ik had het compleet anders gedaan’

Minister Sander Dekker keert niet terug in nieuw kabinet

Demissionair minister Sander Dekker (VVD) zal niet terugkeren in het nieuwe kabinet Rutte IV. Hij zegt vandaag in een interview met De Telegraaf dat het ‘tijd is voor iets anders’. Dekker is al het derde lid van de huidige regering dat aangeeft niet meer terug te keren na de formatie. ChristenUnie-bewindslieden Paul Blokhuis en Arie Slob gingen hem voor.

27 december