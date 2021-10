Pieter Omtzigt én slachtoffers toeslagenaffaire mogen meepraten over formatie

Een bonte stoet instanties en burgers krijgt een uitnodiging om mee te praten over de formatie. De top van het Centraal Planbureau, De Nederlandse Bank en de Belastingdienst komen langs, maar ook gedupeerden van de toeslagenaffaire en de Groningse gaswinning. ,,We hebben de bewuste keuze gemaakt om werk te maken van een nieuwe bestuurscultuur’’, zegt informateur Koolmees. Daar hoort volgens hem bij dat er allerlei gesprekken worden gevoerd. ,,Het is niet de bedoeling dat iedereen die een eerste ronde is langs geweest weer opnieuw langskomt’’, benadrukt Remkes wel. ,,We zijn hier heel selectief in.’’

Inmiddels zijn alle politieke onderwerpen al besproken in de formatie, stelt Koolmees. ,,Alle belangrijke onderwerpen zijn voor een eerste keer aan bod gekomen: stikstof, veiligheid, klimaat bestaanszekerheid en wonen. We gaan een volgende fase in, die in het teken staat van verdiepen. Daarin worden politieke keuzes gemaakt die de grondslag gaan vormen voor het coalitieakkoord.’’ Die gesprekken worden niet alléén in Den Haag gevoerd: de leiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie wijken opnieuw uit naar landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Ook gaan ze overleggen in het provinciehuis van Groningen.

Experimenteren met regeerprogramma

Remkes herhaalt dat deze formatie ‘een kwestie van pionieren en experimenteren’ is. De onderhandelende partijen willen eerst met een coalitieakkoord komen, ‘waarin de focus komt te liggen op het wat en het waarom’. ,,Vervolgens wordt een regeerprogramma opgesteld waarin de nadruk ligt op het hóé’’, zegt Remkes. Dat programma wordt geschreven door de nieuwe ministers, die eerst worden beëdigd door de koning. Die nieuwe ministers krijgen daarvoor een paar weken de tijd. Pas daarna gaat de Tweede Kamer in debat over de plannen van het nieuwe kabinet, zo is de planning.

Volledig scherm Informateurs Wouter Koolmees (D66, links) en Johan Remkes (VVD) geven een persconferentie over de formatie. © ANP

Rutte: paar dagen op vakantie

Opvallend is dat Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (ex-CDA) wordt uitgenodigd voor een gesprek over de formatie. ,,Er kon nog niet eerder door de informateur met hem worden gesproken’’, aldus Koolmees. Terwijl andere kleine partijen uit de Kamer in het verleden wél bij de informateur zijn langs geweest, was Omtzigt niet welkom. Hij uitte daarover zijn onvrede in de Kamer. Nu mag Omtzigt alsnog aanschuiven.

Quote Er wordt intensief overlegd, ook al is dat niet altijd zichtbaar Informateur Johan Remkes (VVD) Koolmees en Remkes weten nog niet hoe lang het duurt voordat een nieuw kabinet op het bordes staat. ,,Ik merk dat de partijen vaart willen maken’’, zegt Remkes. ,,Er wordt intensief overlegd, ook al is dat niet altijd zichtbaar.’’ Volgens hem hebben de secondanten van de vier partijen - Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66), Pieter Heerma (CDA) en Carola Schouten (ChristenUnie) - deze formatie een grote rol.



VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte is deze week nauwelijks aanwezig. Hij is twee dagen in Brussel voor een EU-bijeenkomst. Ook is hij vanochtend vertrokken voor een korte vakantie in Europa. ,,Ik sluit niet helemaal uit dat daar ook een paar vrije dagen in zitten’’, zegt Remkes over het tripje van Rutte. De informateur vindt dat niet gek, gezien de drukke baan van de premier. ,,Als ik kijk naar de agenda van de minister-president hoef ik volgens mij niks meer te zeggen.’’