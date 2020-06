Personeelstekort Defensie dreigt nog verder op te lopen

Defensie heeft nu zo’n 9250 openstaande vacatures: ruim 5500 openstaande banen en 3500 nieuwe functies waarmee de krijgsmacht deze kabinetsperiode werd uitgebreid. Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie waarschuwde de Tweede Kamer recent dat ‘het Covid-19 virus van invloed zal zijn op het behalen van de doelstellingen van Defensie’ en dat ‘minder nieuwe militairen een aanstelling ontvangen’.



De keuring en het opleiden van nieuw personeel is ‘afgeschaald’, zegt Visser in een interview met deze site. ,,We zijn niet helemaal gestopt. Medisch personeel, dat nodig is op een missie en in Nederland, werd wel gekeurd. In kleinere groepen, zodat we zoveel mogelijk kunnen voldoen aan de RIVM-richtlijnen.” Inmiddels worden de keuringen weer opgeschroefd en worden opleidingen geleidelijk weer opgestart, maar de gevolgen zijn nu al merkbaar.