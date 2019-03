Pensionado hoeft niet meer terug naar Nederland voor APK

‘Fransen wezen Nederland­se interesse in aandelen Air Fran­ce-KLM keer op keer af’

5 maart Voor de Fransen was het geen nieuws dat Nederland een belang in Air France-KLM wilde kopen. Dat meldt het kabinet aan de Kamer. ,,Het kabinet heeft vele malen bij de Franse staat en bij de holding Air France-KLM haar interesse in het verwerven van een belang in de holding kenbaar gemaakt. Dit verzoek is steeds afgewezen.’’