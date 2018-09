'Pensioengraaier' moet van SP aan Balkenendenorm

SP-Kamerlid Bart van Kent stelt dat de salarissen in de pensioenwereld niet uit te leggen zijn. Hij maakte zelf een overzicht van de best betaalde pensioenbestuurders. Absolute grootverdiener blijkt Gerard van Olphen, baas van pensioenuitvoerder APG, die de ambtenarenpensioenen belegt. Hij streek over 2017 een salaris op van 586.107 euro. Nummer twee is de inmiddels vertrokken Else Bos van PGGM, die vorig jaar uitkwam op 452.000 euro. Van Kent: ,,Terwijl pensioendeelnemers al jaren geen indexatie en soms zelfs een verlaging van hun pensioen hebben gekregen, gaat iemand als Van Olphen met bijna zes ton naar huis. Als je zoveel geld meeneemt uit de inleg van politieagenten en leraren, dan ben je in mijn ogen een graaier."

Opvallend

Zeker vijftien pensioenbestuurders kwamen vorig jaar uit op een salaris van 239.000 euro of meer, becijferde Van Kent. Zij verdienden daarmee fors meer dan het maximum van 187.000 euro dat bestuurders in de publieke sector mogen ontvangen, beter bekend als de Balkenendenorm. Van Kent noemt het opvallend dat de best betaalde bestuurders vaak werken bij de drie grootste pensioenfondsen en pensioenuitvoerders. ,,Van de 260 fondsen die we hebben, presteren die drie zeker niet het beste", hoont hij.



Strikt genomen vallen pensioenfondsen niet onder de publieke sector. Pensioenregelingen zijn een zaak tussen werkgevers en werknemers. Van Kent ziet zijn kans om het salaris toch wettelijk aan banden te leggen dankzij een nieuwe Europese richtlijn die de pensioenregels aanpast. Die richtlijn bepaalt dat het beloningsbeleid van een fonds in overeenstemming moet zijn met de langetermijnbelangen van de pensioendeelnemers.



Van Kent verwacht draagvlak voor zijn voorstel, omdat de kosten die pensioenfondsen maken veel partijen in de Tweede Kamer al lang een doorn in het oog zijn.