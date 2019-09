Pechtold snoeihard over ‘visieloze’ D66-minister: ‘Doet niets aan bescherming cultureel erfgoed’

,,De minister voert een meer dan terughoudend aanwijzingsbeleid’’, schrijft Pechtold over de D66-bewindsvrouw die hij zelf als onderhandelaar in de kabinetsformatie van 2017 heeft aangezocht als minister. Van Engelshoven heeft de bevoegdheid kunst aan te wijzen als belangrijk cultureel erfgoed. Die status kan export blokkeren.



Bestaande regelingen over de export van cultureel erfgoed zijn niet adequaat genoeg en worden niet nageleefd. In die chaos kon prinses Christina 8 miljoen euro cashen op de veiling van Sotheby’s in New York, onder meer voor een tekening van Rubens. Het ontbreekt bij de uitvoering van de Erfgoedwet aan ‘samenwerking, kennisdeling, expertise en transparantie’ bij de uitvoering. Daardoor ontstond een mistige situatie, waarin de tekening van Rubens uit Nederland verdween.



,,De commotie ontstond doordat er zoveel vragen werden opgeworpen waar geen duidelijk antwoord op het geven was, omdat niemand kon teruggrijpen op een helder gevoerd beleid op basis van de Erfgoedwet’’, zo schrijft de commissie.