Pechtold: Ik word niet de nieuwe burgemeester van Amsterdam

Pechtold werd genoemd als opvolger van de begin deze maand overleden Eberhard van der Laan. Die geruchten werden sterker toen bleek dat de politicus geen ministerspost in Rutte III krijgt, maar als fractievoorzitter in de Tweede Kamer blijft.

Gevraagd naar de geruchten over het burgemeesterschap zei Pechtold vandaag: ,,Dat kan ik uitsluiten." Presentator Sven Kockelmann vraagt hem nogmaals: ,,U wordt niet de nieuwe burgemeester van Amsterdam?" Pechtold: ,,Dat klopt." De 51-jarige politicus, die eerder al burgemeester van Wageningen was, is nog altijd van plan om de volle kabinetsperiode in de Kamer te gaan zitten. ,,Ik heb het reuze naar mijn zin, anders zou ik hier niet aan beginnen."

Thuisfront

In gesprek met deze redactie zei Pechtold al dat de stabiliteit van D66 voor hem voorop staat. ,,Dat kan het beste als fractievoorzitter. Ik zou het ongelooflijk leuk vinden weer als bestuurder aan de slag te gaan, maar ik ben pas 51. Ik mag tenminste nog negentien jaar, als het me gegeven is. En er is nog een overweging: ik doe hier mijn thuisfront een groot plezier mee. Ik heb het gevoel dat ik als fractievoorzitter net iets meer over mijn tijdsindeling ga.’’