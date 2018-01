Paul Tang (PvdA) geeft U2-zanger Bono zijn brievenbus terug

Hoe het Paul Tang vanmorgen verder verging? Bono was niet thuis, de beveiliging wilde de brievenbus niet aannemen, ‘want wij aanvaarden nooit cadeaus’. Tang, kort daarna, opnieuw over de telefoon: ,,Ik heb toen gezegd: dit is geen cadeau, dit is van hem. Ik kom dit alleen maar terugbrengen. Toen was het goed.” Onder massale belangstelling van Ierse tabloids kon Tang de brievenbus bij Bono ophangen.



Voor de PvdA-Europarlementariër, fervent Bono-fan sinds ‘I will follow’, was het een gedenkwaardig moment. ,,Hij is en blijft mijn held, maar je opwerpen als pleitbezorger van de allerarmsten en dan zodanig opereren met je geld dat juist de allerarmsten daaronder lijden is hypocriet. Hier in Ierland, waar hij een nationale held is, vinden veel fans dat ook. Bono zegt zelf dat hij erg verlegen is met wat er nu over zijn investering in Litouwen is uitgelekt, ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom hij hier niet gewoon mee ophoudt. Dat is in elk geval de boodschap die ik vandaag heb willen brengen.”