Pas na vijf maanden wordt formeren echt elimineren: ‘We moeten afstrepen’

Urenlang zaten VVD-, D66- en CDA-kopstukken vandaag bij informateur Mariëtte Hamer in de Stadhouderskamer op het Binnenhof. Maar ook aan het einde van dag 166 na de Tweede Kamerverkiezingen waren discretie en clichés het devies bij de partijleiders. ,,Ik weet, daar baal ik zelf ook van, dat jullie je als journalisten langzamerhand kapot ergeren aan het feit dat we er zo weinig over kunnen zeggen’’, zei VVD-leider Mark Rutte. ,,En achter de journalisten ook de rest van Nederland. Maar als we er nu wat in het openbaar over zeggen, helpt dat totaal niet om een kabinet alsnog dichterbij te brengen. Het spijt mij echt verschrikkelijk.’’