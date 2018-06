Pas eind 2019 met flitstrein zonder tussenstop naar Londen

Dat heeft staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) vanmiddag gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Daarbij hield hij zelfs nog een slag om de arm: de Brexit zou uiteindelijk ook nog kunnen leiden tot een extra bagagecontrole op Frans grondgebied. Aanvankelijk wilde Harbers naast een bilateraal verdrag met het VK voor grenscontroles bij instappende passagiers in Amsterdam en Rotterdam, ook een drielandenverdrag afsluiten met Frankrijk en België over zaken als veiligheid, asielprocedures en aansprakelijkheid.

Nieuw verdrag

Dat bleek geen haalbare kaart, omdat Nederland dan zou aansluiten bij een verouderd verdrag. Daarom is nu besloten een nieuw vierlandenverdrag op te zetten. Begin deze zomer wordt daarvoor een intentieverklaring getekend.



Het is de bedoeling dat het nieuwe verdrag eind dit jaar op poten staat, maar daarna heeft in ieder geval Nederland nog een jaar nodig om de overeenkomst door het parlement te laten goedkeuren, verwacht Harbers.



Volgens de staatssecretaris is het huidige tijdspad niet optimaal, maar het best haalbare. Harbers, zelf een fervent treinreiziger, zei vanmiddag aan alles te doen om het proces zo vlot mogelijk te laten verlopen, al kunnen nieuwe regels door de Brexit dus nog roet in het eten gooien.