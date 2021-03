Partijleiders mogen gespreksverslag inzien en goedkeuren voor openbaring in Kamer

De zeventien lijsttrekkers kunnen donderdagochtend de stukken inzien tussen 09.00 en 10.00 uur bij het bureau kabinetsformatie en, als ze het ermee eens zijn, accorderen voor toezending aan de Tweede Kamer. De nieuwe verkenners Tamara van Ark en Wouter Koolmees hebben dat aan de Tweede Kamer laten weten na een verzoek van de Kamer om alle stukken vrij te geven die met de mislukte verkenning te maken hebben. Van Ark en Koolmees zijn ‘uiteraard bereid’ om alle gevraagde stukken naar de Kamer te sturen. Ze vinden het gezien de vertrouwelijkheid van de onderhandelingen belangrijk dat de betrokkenen de stukken hebben ingezien voordat ze worden verzonden. Als een partijleider zich niet herkent in de aantekeningen, dan kan hij of zij dat bij de verkenners aangeven.

Passages weglaten

Mochten er passages worden weggelaten, dan zullen Van Ark en Koolmees daar ook melding van maken in de brief die zij tegelijk met de stukken aan de Kamer sturen. Tegelijk benadrukken ze dat zij zelf geen aanpassingen hebben gedaan in de stukken of een selectie hebben gemaakt. Als nieuwe verkenners hadden ze tot nu toe zelf ook geen inzage gekregen in de stukken, omdat die over de vorige fase van de verkenning gingen.