Particuliere beveiligers op Nederlandse schepen tegen piraterij

Coalitiegenoot D66 stemde met de linkse oppositie tegen. De tegenstanders vinden dat het geweldsmonopolie in handen van de overheid moet blijven. Nu beschermt de marine de schepen als die langs Somalië varen.



Reders lobbyen al jaren voor de particuliere beveiligers. Het is bekend dat Nederlandse schepen nu al heimelijk gewapende beveiligers meenemen op risicovolle tochten. Vorig jaar waren er 180 incidenten van piraterij en gewapende overvallen op schepen, het laagste niveau in 22 jaar. Nederland doet al jaren mee aan antipiraterijmissies bij de Hoorn van Afrika. Bovendien wijzen de reders erop dat veel andere Europese landen wel particuliere beveiligers toestaan, waardoor zij op achterstand worden gezet.



Volgens het wetsvoorstel moeten reders eerst kijken of er een zogeheten Vessel Protection Detachment (VPD) beschikbaar is. Als dat te lang duurt, te veel kost of een schip moet te ver omvaren, dan kan toestemming worden gegeven voor particuliere beveiliging.