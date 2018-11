Pakistaanse advocaat van Asia Bibi eist onderdak in Nederland

De Pakistaanse advocaat van Asia Bibi, Saiful Malook, wil langer in Nederland blijven. Hij eist dat Nederland hem helpt en onderdak biedt. Asiel wil hij echter niet aanvragen. Hij zou liever door de regering worden uitgenodigd in ons land te blijven.

Quote Als Nederland mij niet helpt en opneemt, ga ik liever terug naar Pakistan om vermoord te worden Saiful Malook Dat zei Malook vanmiddag bij een bezoek aan de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer. ,,Als Nederland als groot mensenrechtenland mij niet helpt en opneemt, dan ga ik liever terug naar Pakistan om vermoord te worden”, stelde Malook. ,,Ik hoop Nederland de daad bij het woord voegt. Ik wacht af wat de Nederlandse regering mij aanbiedt.”



Malook vluchtte dit weekend uit zijn eigen land. Daar wordt hij bedreigd omdat hij Asia Bibi jarenlang bijstond. De christelijke vrouw werd beschuldigd van het beledigen van de profeet Mohammed. Na acht jaar cel werd ze vrijgesproken. De Pakistaanse autoriteiten hebben haar echter nog niet vrijgelaten; de verwachting van Malook is dat dit de komende dagen gebeurt.



Via Italië kwam Malook, die zelf moslim is, op uitnodiging van de stichting Hulp Vervolgde Christenen in Nederland terecht. Die stichting betaalt nu zijn verblijft. ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind en SGP-fractieleider Kees van der Staaij willen dat minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken die kosten via een bestaand mensenrechtenprogramma voor zijn rekening neemt.

Uitnodiging

Ook is het de verwachting van Voordewind dat Malook langer in Europa moet blijven dan de 90 dagen die zijn Schengenvisum toestaan. Het kabinet heeft de mogelijkheid om specifieke vluchtelingen uit te nodigen naar ons land te komen. Voordewind en Van der Staaij zien de stevige taal van Malook als noodkreet. Van der Staaij: ,,We moeten nu met de minister in gesprek gaan over welke route mogelijk is.” Voordewind belde al hoogstpersoonlijk met minister Blok. ,,Die gaat het bekijken.”

Blok zegt in een reactie niet over eventueel asiel of uitnodiging daartoe te gaan. Daarvoor moet Malook bij staatssecretaris Mark Harbers van Asielzaken zijn. Blok zegt ‘graag’ te bekijken of een programma als Shelter City, waarbij mensenrechtenverdedigers kortdurende opvang kunnen krijgen, een mogelijkheid is voor de Pakistaanse advocaat. De VVD-bewindsman wijst er wel op dat zo’n programma van tijdelijke aard is en geen beveiliging hebben.