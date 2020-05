Öztürk stopt volgend jaar als Kamerlid Denk

Denk-voorzitter Selçuk Öztürk zal zich bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen niet opnieuw kandidaat stellen voor de lijst. Volgens Öztürk is zijn voornemen om te stoppen als Kamerlid binnen de partij al langer bekend, zei hij in het tv-programma Buitenhof. ,,Iedereen weet dat.”

Öztürk, die het partijvoorzitterschap combineert met het Kamerlidmaatschap, is met zijn fractiegenoten Tunahan Kuzu en Farid Azarkan verwikkeld in een bittere machtsstrijd. Kuzu is vanwege een affaire teruggetreden als fractievoorzitter en wordt momenteel waargenomen door Azarkan. Die is echter door voorzitter Öztürk geroyeerd als lid, omdat hij de partij in de media zou hebben beschadigd. Kuzu en Azarkan betichten Öztürk op hun beurt van ‘broedermoord’ en lijken de steun te krijgen van lokale Denk-politici.

Splitsing

Officieel vormen de drie Kamerleden nog steeds één fractie. Öztürk ontweek bij Buitenhof de vraag of een splitsing aanstaande is, nu hij Azarkan het enig resterende medebestuurslid van Denk – de anderen stapten al op - uit de partij heeft gezet.

Öztürk houdt vol dat de leden van Denk uiteindelijk het laatste woord hebben over hoe het verder moet met de partij. ,,Zij hebben zich nog niet uit kunnen spreken.” Op 6 juni is er een congres, al is nog onduidelijk hoe dat in het coronatijdperk plaats zou moeten vinden.