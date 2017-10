Overstappen van zorgverzekeraar loont

MarktscanVeranderen van zorgverzekeraar levert een fikse besparing op voor mensen. In totaal gaat het jaarlijks bijna om zeven tientjes per verzekerde, blijkt uit een marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Uiteindelijk bespaarden verzekerden dit jaar 61,5 miljoen euro aan premiegelden door over te stappen. Dat is gemiddeld 67 euro per persoon. Het aandeel overstappers naar een andere verzekeraar kwam uit op op 6,8 procent (1,17 miljoen).

Uit de cijfers van de NZA blijkt dat het ook slim is om rond te kijken. Het verschil in premie tussen de duurste en goedkoopste polis bedraagt 360 euro. Dat is bijna een derde van de gemiddeld betaalde premie.

Gemiddeld 7 procent extra premie

Die gemiddeld premie is overigens gestegen van 1.201 euro vorig jaar naar 1.286 euro in 2017, een toename van ruim 7 procent. Twee derde van de mensen is collectief verzekerd en ontvangt zo premiekorting.

Voor de basiszorgverzekering zijn dit jaar 58 polissen beschikbaar. Driekwart van de verzekerden heeft een naturapolis, met ruime zorgkeuze. Ongeveer acht op de tien mensen kiezen voor een aanvullende verzekering.

Nieuwe zorgverzekeraar

Er zijn 24 zorgverzekeraars die polissen aanbieden, maar dat gaat voor het eerst in een decennium veranderen: naar verwachting treedt IptiQ in 2018 toe. De NZA denkt dat zo’n nieuwe toetreder goed is voor de concurrentie.

Tot slot vindt de zorgwaakhond dat burgers van verzekeraars betere informatie moeten krijgen over afspraken om een overstap makkelijker te maken. Nu zijn mensen vaak nog onzeker over de gevolgen als ze overstappen.