Overnachting na zorg komt in basispakket

Bepaalde, gespecialiseerde behandelingen worden maar op een beperkt aantal plekken in het land uitgevoerd. Mensen kunnen nu al een vergoeding krijgen voor de reiskosten, maar dat vindt Bruins toch niet ideaal. ,,Patiënten worden daar vijf tot zeven weken, vijf dagen per week bestraald’’ zegt hij over het gespecialiseerde protonencentrum in Groningen. ,,Steeds heen en weer rijden, soms meer dan 100 of 150 kilometer enkele reis, is enorm belastend.’’