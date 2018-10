Overheid wil afspraken over banen gehandicapten op de schop nemen

VIDEO Rob Jetten nieuwe fractie­voor­zit­ter D66: 'Een hele grote eer'

12:07 Rob Jetten is de nieuwe fractievoorzitter van D66. Dat heeft de partij zojuist bekendgemaakt. Jetten (31) is daarmee de opvolger van Alexander Pechtold, die dit weekend liet weten na 12,5 jaar in de Kamer te vertrekken.