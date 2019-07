Ov-personeel voelt zich nog niet veilig genoeg

Medewerkers in het openbaar vervoer voelen zich nog niet zo veilig als zou moeten. Terwijl in 2016 een groot actieplan werd opgezet om de sociale veiligheid in het ov te verbeteren.

Het veiligheidsgevoel, gemeten aan de hand van de tweejaarlijkse personeelsmonitor, is uitgekomen op een 7,0 in 2018, meldt staatssecretaris Van Veldhoven (ov) in een Kamerbrief. In 2016 lag het cijfer op een 6,8. De ambitie van overheden, politie, vervoerders en vakbonden was een toename tot een 7,5.

Bijna drie jaar geleden stelden al deze partijen samen een actieplan op om het openbaar vervoer veiliger te maken voor passagiers en medewerkers. De resultaten zijn nu op een rijtje gezet. Zo kun je inmiddels bijna nergens meer in de bus cash betalen en zijn bij NS en RET bodycams ingevoerd.

Notoire geweldplegers

Daarnaast kunnen boa’s worden ingehuurd voor toezicht en handhaving. Verder hanteert iedere vervoerder een lijst met notoire geweldplegers. Ook wordt er voortdurend gewerkt aan de plaatsing van poortjes en camera‘s en verbetering van de informatievoorziening na aangiftes van geweld.

Het veiligheidsgevoel van reizigers is veel beter op orde. Zij geven hun beleving inmiddels een 7,9 (2016: 7,7) waar een ambitie van 8,0 geldt. De organisaties oordelen zelf: ,,Uit de cijfers is af te lezen dat er een positieve lijn is, maar ook dat we nog niet op alle vlakken onze ambitie bereikt hebben.”

Op de goede weg

Volgens een woordvoerster van de staatssecretaris ‘zijn we op de goede weg’. In het najaar zal worden bekeken of er extra maatregelen nodig zijn, vooral om het veiligheidsgevoel van het ov-personeel te verbeteren. Ook vervoerder NS laat weten dat de sociale veiligheid ‘alle aandacht heeft en houdt’.