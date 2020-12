Oud-woordvoerder van Mark Rutte op Lijst Henk Krol

Nieuwe partij Eerdmans en Nanninga: ‘Kiezers wachten op redelijk rechts geluid’

10 december Joost Eerdmans en Annabel Nanninga beslissen op 18 december of ze met een nieuwe partij mee gaan doen aan de verkiezingen in maart voor de Tweede Kamer. Dat laten ze weten in een filmpje op Twitter, waarin ze samen over het strand wandelen. Dat is enkele dagen voor de deadline van de Kiesraad. Uiterlijk 21 december moeten partijen zich registreren.