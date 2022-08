Oud-ministers doen boekje open: ‘De snoepwinkel moest open voor meneer Wilders’

Teruggave Nederland­se koloniale roofkunst gaat nog jaren duren

De voorgenomen Nederlandse teruggave van koloniale roofkunst verloopt in een traag tempo. Ruim anderhalf jaar nadat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aankondigde dat er een onafhankelijke beoordelingscommissie komt, is die er nog niet. ,,Het is pijnlijk dat het zolang duurt.’’

