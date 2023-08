Oud-Kamervoorzitter Arib zet juridische stappen om integriteitsonderzoek naar haar stop te zetten

Dat blijkt uit een brief van Kamervoorzitter Vera Bergkamp maandag namens het Presidium (het bestuur) aan de Tweede Kamer. Arib vordert volgens de brief ‘alle gegevens die ten behoeve van het feitenonderzoek over haar zijn verwerkt, worden gewist en vernietigd en dat de Tweede Kamer alle door haar geleden schade zal vergoeden.’ Bergkamp reageert met de brief op vragen in een schrijven van enkele Kamerleden die informeren naar de stand van zaken inzake het integriteitsonderzoek naar het gedrag van Arib ten tijde van haar voorzitterschap.

Hoewel het onderzoek volgens Bergkamp zich in een vergevorderd stadium bevindt en ‘richting afronding zou kunnen gaan’, leveren de nieuwe juridische stappen van Arib tegen de Kamer en het presidium (de voorzitters en ondervoorzitters) van de Kamer waarschijnlijk vertraging op. Volgens de Kamervoorzitter betreurt het presidium ‘dat de oud-voorzitter, hoezeer het haar vrij staat zulks te doen, voor deze weg heeft gekozen in plaats van medewerking te verlenen aan het onderzoek’.

Verhaal gaat door onder de foto.

Volledig scherm Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft Arib na de vorige Kamerverkiezingen als voorzitter van de Tweede Kamer opgevolgd. Ze keert na de verkiezingen in november niet meer terug in de Tweede Kamer. © ANP

Kamer verlaten

Vorig jaar oktober verliet Arib na 24 jaar de Tweede Kamer, nadat bekend was geworden dat de Kamer een onderzoek laat doen naar vermeend grensoverschrijdend gedrag. Vera Bergkamp heeft Arib na de vorige Kamerverkiezingen als voorzitter van de Tweede Kamer opgevolgd.

Aanleiding voor het onderzoek is een anonieme brief van vorig jaar juli aan het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, waarin melding werd gemaakt van ‘een zeer onveilige werkomgeving’. Volgens Kamervoorzitter Bergkamp hebben topambtenaren daarna gezegd dat ze de signalen herkenden. Waar het precies om gaat, is niet bekendgemaakt. Maar ambtenaren zouden geklaagd hebben dat Arib hen onbeschoft behandelde in de tijd dat zij Kamervoorzitter was.

Zomergasten

In september 2022 besloot het presidium een onderzoek in te stellen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Arib. Zij werd overvallen door dat besluit. Arib zei deze maand in het tv-programma Zomergasten dat ze nog steeds niet weet waarvan ze precies wordt beschuldigd. Zo stelde ze dat ze voor ‘een trein gegooid is’. ,,Ik vind, als ik daarnaar kijk, de wijze waarop Bergkamp daarmee is omgegaan, onacceptabel. Bergkamp had geen bevoegdheid dit onderzoek zo te starten.’’

Op aandringen van de Kamer is besloten de begeleiding van het onderzoek over te laten aan zogeheten gedelegeerde opdrachtgevers, om beïnvloeding van het onderzoek te voorkomen. Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd door recherchebureau Hoffmann.