Oud-Kamervoorzitter Arib woest na klachten over ‘schrikbewind’: ‘Vera Bergkamp steekt dolk in mijn rug’

Volgens NRC zijn er twee anonieme brieven met klachten binnengekomen over Arib waarin gesproken wordt over ‘machtsmisbruik’, ‘een schrikbewind’ en ‘een onveilige werkomgeving’. De landsadvocaat, die in dienst is van advocatenbureau Pels Rijcken, zou gesteld hebben dat het zou ‘passen bij eerdere (concrete en ernstige) signalen van een onveilige werkomgeving’. De huidige leiding van de Tweede Kamer, voorgezeten door Kamervoorzitter Vera Bergkamp, zou op basis van het advies van de landsadvocaat hebben besloten tot een extern onderzoek.

Arib zelf reageert woedend op de beschuldigingen. Tegen deze site spreekt ze van een ‘dolk in mijn rug’. ,,Vera Bergkamp is hier verantwoordelijk voor. Dit is de lelijke kant van de politiek. De vorige dolk was het stuk op de site van RTL Nieuws, toen ik kandidaat was voor het Kamervoorzitterschap. Daar heeft Bergkamp ook een rol in gespeeld. Dat was kennelijk niet genoeg.’’ RTL bracht vorig jaar een artikel waarin anonieme bronnen in de Kamer klaagden over een ‘schrikbewind’ dat Arib zou voeren.

Ook op Twitter uit Arib haar ontevredenheid over de gang van zaken: ‘Ik eis van Vera Bergkamp (D66) een verklaring over deze werkwijze’, schrijft ze. ‘Dit staat haaks op zorgvuldigheid en een sociaal veilige werkomgeving.’ Opnieuw spreekt de oud-kamervoorzitter van een ‘‘anonieme’, politieke dolksteek in mijn rug’.

Bergkamp zelf had het graag eerst met Arib zelf willen bespreken. ,,Het Presidium betreurt het zeer dat het advies van de landsadvocaat naar buiten is gekomen, voordat met betrokkene is gesproken”, reageert de huidige Kamervoorzitter. ,,Dit gesprek zal eerst plaatsvinden, voordat het Presidium van de Tweede Kamer met een nadere reactie komt.” Bergkamp heeft Arib vandaag ontboden voor een gesprek.

‘Breder, structureel probleem’

Volgens de landsadvocaat wijzen de klachten uit de anonieme brieven op een ‘breder, structureel probleem’. Het zou niet gaan om een enkel incident. Volgens NRC hebben de juristen van Pels Rijcken ‘concrete en duidelijke signalen’ ontvangen ‘dat er (mogelijk) sprake is (geweest) van een zeer onveilige werkomgeving’. De Tweede Kamer heeft als werkgever ‘zonder meer een verplichting tot handelen’, aldus de landsadvocaat.

Volledig scherm Kamervoorzitter Vera Bergkamp kreeg vorige week nog veel kritiek over zich heen nadat het volledige Vak K tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen wegliep bij een speech van Thierry Baudet, die insinueerde dat minister Kaag een spion zou zijn. © ANP

In juli werd Arib nog benoemd tot voorzitter van de Tijdelijke Commissie Corona, die moet een parlementaire enquête voorbereiden naar het coronabeleid. Volgens NRC zou dit voor een van de anonieme klagers aanleiding zijn geweest voor het alsnog melden van misstanden uit de tijd dat Arib Kamervoorzitter was.

De huidige Kamervoorzitter ligt overigens eveneens onder vuur, maar dan om een andere reden. Kamerleden klagen dat ze te laks is in het handhaven van de orde tijdens debatten.

