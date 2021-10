Oud-Kamerlid Von Martels maakt gevoelige overstap van CDA naar BBB

,,Blijf ik bij de partij waar ik trouw aan heb gezworen of maak ik toch de overstap die mij meer mogelijkheden geeft om politiek actief te blijven?’’ Maandag hakte oud-Kamerlid Maurits von Martels uit Dalfsen de knoop door en stuurde zijn opzegbrief aan het CDA, om die vervolgens ook te delen in diverse CDA-appgroepen.

De liefde voor zijn partij was echter al bij het opstellen van de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen ernstig bekoeld. Von Martels zag af van een plek op de kieslijst van het CDA, omdat hij niet tevreden was met de plek die de partij voor hem in gedachten had. ,,Ik zou op plek 39 komen. Later werd dat nog plaats 31, maar voor mij was het toen al klaar’’, liet hij eerder weten.