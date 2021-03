Oud-informateur over verkennersblunder: ‘Je kunt je niet zo bemoeien met de functie van Kamerleden’

,,In dat prille stadium kun je het natuurlijk hebben over de stabiliteit van partijen, over meerderheden die je wel of niet kunt verwachten”, zegt Rosenthal, die in 2010 informateur was en dit jaar voorzitter was van de verkiezingsprogrammacommissie van de VVD. ,,Maar dan wel zonder namen, en zeker zonder de schijn van bemoeienis met eventuele volgende functies van gekozen Tweede Kamerleden”, zegt de voormalig minister van Buitenlandse Zaken over de Haagse pre-formatie-crash.