Oud-diplomaat Coen Stork overleden

De Nederlander begon zijn carrière in 1959 in Irak. Hij woonde in 1964 als waarnemer het proces in Zuid-Afrika bij tegen ANC-leider Nelson Mandela. Stork werkte in het door oorlog verscheurde Vietnam, in het Spanje onder Franco en in Argentinië tijdens de Vuile Oorlog van de junta in de jaren 70. In de eerste helft van de jaren '80 was hij ambassadeur in Cuba.