Opvolger Barth wellicht niet op tijd benoemd in senaat

Blokkade 2100 bedrijven Kalverfraude in melkveehouderij vele malen groter

10:40 De kalverfraude in de melkveehouderij is vele malen groter dan gedacht. Bij ruim 2.100 bedrijven zijn onregelmatigheden aangetroffen in de registratie van de kalveren en in totaal meer dan 7.700 bedrijven zijn in het vizier van de autoriteiten. Dat blijkt uit nader onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De 2.100 frauderende bedrijven worden vandaag en morgen geblokkeerd.