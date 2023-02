Oproep uit de Kamer: ‘Politieke partijen moeten (voorlopig) stoppen met TikTok’

Kabinet wil vaccinpro­du­cent privatise­ren, deel Kamer uiterst kritisch: is deze coronales alweer vergeten?

Het laatste vaccininstituut in overheidshanden gaat alsnog in de verkoop. De privatisering werd gepauzeerd tijdens de coronagolf, maar minister van Volksgezondheid Kuipers zet nu toch door. Een flink deel van het parlement is kritisch en wil de verkoop blokkeren.