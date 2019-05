Oproep minister: Wees voorzichtig met gebruik medicijnen bij examen

Scholieren trekken bij de eindexamens alles uit de kast om zo goed mogelijk te presteren of de zenuwen in bedwang te houden. Daarom grijpt een op de vier studenten met regelmaat naar Ritalin, ADHD-pillen of concentratieverhogende middelen die in de supermarkt te koop zijn.

Pas op!

Bruins doet vandaag een oproep aan scholieren om op te passen met het gebruik van deze middelen. ,,Iedereen die nu eindexamen doet, wens ik daarbij heel veel succes. Maar wees toch voorzichtig met het gebruik van medicijnen! De groei van het aantal scholieren dat middelen inneemt, baart me zorgen. Ik begrijp goed dat het allemaal spannend is, maar kijk uit.” Volgens Bruins is het niet alleen een taak van de overheid om te waarschuwen voor overmatig medicijngebruik, maar moeten jonge mensen en hun ouders daar ook zelf op letten. ,,En ik vind het al helemaal geen goed idee om medicijnen via internet aan te schaffen. Niet aan beginnen!”

Stimulerende middelen

Marcel Bouvy, farmacoloog aan de Universiteit Utrecht, zei eerder al tegen De Limburger dat in ieder geval zogeheten ‘braincaps’ - een soort voedingssupplement met onder meer cafeïne en kruiden niet bewezen effectief zijn. Volgens een andere deskundige in de krant hebben stimulerende middelen over het algemeen eerder een negatief effect – je alertheid wordt even verhoogd, maar stort daarna al snel in.



Volgens Bruins zijn vooralsnog geen cijfers bekend over een recente, snelle stijging van het gebruik van bijvoorbeeld bètablokkers - medicijnen die het hart iets rustiger laten kloppen en de bloeddruk verlagen - door eindexamenkandidaten.