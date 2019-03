Oppositie wil gemeenten compenseren voor hogere kosten hulp

Nieuwe spotjes zwijgen over automa­tisch donorschap; Kamer ontstemd

27 maart De voorlichtingsspotjes over de nieuwe donorwet die deze week zijn gelanceerd, zwijgen in alle talen over de belangrijkste verandering: als je geen keuze maakt, ben je straks automatisch orgaandonor. En daar zijn meerdere Kamerleden niet over te spreken.