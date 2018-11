Oppositie verbijsterd over omvallen 'monument' Slotervaart

Agema noemt het omvallen van het Slotervaart een dieptepunt. ,,Het systeem heeft gefaald. Niemand had dit ooit voor mogelijk gehouden, het was altijd theorie. Nu is het de harde waarheid. We moeten grondig gaan kijken naar de manier waarop we werken aan goede zorg in dit land.’’



De oppositiepartijen wilden gisteren per direct een debat met Bruins, maar kreeg geen steun van de coalitiepartijen, die pas volgend week willen praten over de kwestie. In het vorige Kamerdebat twee weken geleden kreeg VVD’er Bruins een motie van wantrouwen aan zijn broek die door een groot deel van de oppositie werd gesteund.