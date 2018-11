Oppositie hakt in op minister over ‘soap’ rond Stint-drama

Van Nieuwenhuizen (VVD) deed dat kort na het trieste ongeluk met de Stint op een spoorovergang in Oss, op 20 september. Vier kinderen verloren daarbij het leven, en een vijfde kind en de begeleidster raakten ernstig gewond.

Signalen

Meerdere partijen willen weten waarom de bewindsvrouw van de VVD anderhalve week later een rijverbod voor onbepaalde tijd uitvaardigde, zo laten ze vanavond tijdens een debat in de Tweede Kamer weten. En op basis van welke kennis haalde ze de Stint eigenlijk van de weg?



Volgens Van Nieuwenhuizen was het, na een eerste onderzoek, verantwoord om de elektrische bolderkar aan de ketting te leggen. ,,Er was geen zekerheid meer over de technische staat van het voertuig en ongeregistreerde aanpassingen aan het ontwerp. We weten niet precies welke Stints er rondrijden, door gebrek aan toezicht.“

Inmiddels is duidelijk dat de bewindsvrouw ingreep ondanks signalen van een kinderdagverblijf in Amsterdam en een mededeling van haar eigen staatssecretaris, Stientje van Veldhoven (D66). Die meldden allebei dat informatie van de verkeersinspectie (ILT) over de onveiligheid van de Stint overdreven zou zijn. De minister rapporteerde deze twijfels niet aan de Tweede Kamer.

In en in triest

Quote Het is in en in triest dat zo‘n vreselijk tragisch ongeluk moet leiden tot dit debat Roy van Aalst (PVV) ,,Het is in en in triest dat zo‘n vreselijk tragisch ongeluk moet leiden tot dit debat”, aldus PVV‘er Roy van Aalst die een motie van wantrouwen overweegt tegen Van Nieuwenhuizen.



De PVV‘er spreekt van ‘een puinhoop op het ministerie‘. ,,Bewindslieden gaan rollebollend over straat, het is gênant. Ik weet niet meer wie ik moet geloven. De PVV is klaar met deze verschrikkelijk slechte soap.”

Vervoer van pakjes

GroenLinks wil weten of alle informatie over de veiligheid van de Stint met de Tweede Kamer is gedeeld en of die correct was. ,,Vervoer van kinderen is wat anders dan vervoer van pakjes.” Volgens de SP heeft de minister met haar rijverbod ‘de vlucht naar voren gekozen’ om jarenlang falen van het toelatingsbeleid goed te praten.

De PvdA maakt zich vooral zorgen over de gevolgen voor de kinderdagverblijven. Kamerlid Gijs van Dijk: ,,We begrijpen dat de minister heeft ingegrepen na het ongeluk, veiligheid staat voorop. Wat we niet begrijpen is dat Van Nieuwenhuizen dit stevige besluit neemt met grote gevolgen, maar vervolgens niet met hulp komt richting de kinderdagverblijven. Dan zegt de minister vrij kil dat de kinderopvang de (financiële) gevolgen zelf moet oplossen.”

Van Nieuwenhuizen betreurt dat ze in de communicatie kil is overgekomen, laat ze weten aan de Tweede Kamer.

De coalitiepartijen willen vooral vooruitkijken. Hoe gaat de minister het systeem aanpassen zodat nieuwe voertuigen in de toekomst goed worden gekeurd en steeds weer controles moeten ondergaan als er aanpassingen aan worden gedaan?

Verkeersveiligheid voorop

Quote De toelating op de Nederland­se weg lijkt wel een soort tombola en moet duidelijk worden verbeterd Rutger Schonis (D66) Kamerlid Rutger Schonis: ,,Bij D66 staat verkeersveiligheid voorop. De toelating op de Nederlandse weg lijkt wel een soort tombola en moet duidelijk worden verbeterd. De Stint is duurzaam en goed alternatief, maar dit vervoermiddel moet wel gecontroleerd worden en deugen.”



Van Nieuwenhuizen heeft al aangegeven zo snel mogelijk duidelijkheid te willen bieden over of en hoe de Stint weer veilig de weg op kan. ,,Daar hebben we de uitkomsten van het nu lopende, uitgebreide onderzoek van TNO voor nodig. Ik verwacht die rond de jaarwisseling.”

D66 en ook de VVD zouden - zo mogelijk - graag snel onderzoeksresultaten ontvangen, liefst eerder dan rond de jaarwisseling. ,,Veiligheid moet voorop staan, maar ik besef dat kinderdagverblijven nu dagelijks dure busjes moeten huren om kinderen te vervoeren”, aldus liberaal Remco Dijkstra.

Het besluit van minister Van Nieuwenhuizen om de Stint van de weg te halen, is volgens de rechter in ieder geval terecht genomen. Wel moet de minister haast maken met een definitief besluit, aldus de rechter gisteren.

Fabrikant omgevallen

De opvangorganisaties en ouders willen het liefst zo snel mogelijk dat de Stint weer de weg opkomt, desnoods met een aantal verbeteringen. Begin deze week werd al bekend dat de fabrikant omvalt door het rijverbod voor de elektrische bolderkar.

De Stint werd in november 2011 toegelaten tot de openbare weg. Keuringsdiensten hadden wel kritiek op het apparaat, omdat Stints breder zijn dan de toelatingseisen. Bovendien is het de vraag of het goed is dat personen van zestien jaar of ouder zonder enige rijopleiding op een veilige manier kinderen kunnen vervoeren.