Opluchting bij PvdA: ‘We klimmen uit het dal'

Bij de PvdA is opgelucht ademgehaald na de eerste exitpolls van de Provinciale Statenverkiezingen. De partij wint geen zetels, maar het verlies lijkt kleiner te zijn dan verwacht. ,,We klimmen uit het dal’’, zegt partijvoorzitter Nelleke Vedelaar.

In de Haagse kroeg Paardcafé stijgt even na negen uur gejuich op. In de provincie Zuid-Holland behoudt de partij vijf zetels. Even later wijst de exitpoll voor Noord-Brabant er ook op dat het verlies beperkt blijft. ,,Dit valt vooralsnog mee’’, zegt partijvoorzitter Nelleke Vedelaar. Ook PvdA-Kamerlid Attje Kuiken is opgelucht. ,,We gaan door op een stijgende lijn’’, zegt ze.

Volgens de laatste peiling zou de PvdA terugzakken van acht naar zes zetels in de Eerste Kamer. Daarmee doet de partij het iets beter dan bij de desastreus verlopen Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Toen boekte de partij een historische nederlaag. Onder leiding van Lodewijk Asscher zakte de PvdA van 38 naar negen zetels in de Tweede Kamer. De partij kreeg 5,7 procent van de stemmen, nu komt het percentage stemmen in de senaat volgens de laatste Peilingwijzer uit op 7,6 procent.

Reclamebureau

Daarmee krabbelt Asscher heel langzaam uit het dal. De PvdA schakelde een reclamebureau in om het imago op te poetsen. Dat reclamebureau, N=5 uit Amsterdam, wordt ook ingehuurd door grote bedrijven zoals KPN en ABN Amro. Het bureau bedacht dat Asscher meer nadruk moest leggen op het woordje ‘zekerheid’. De woorden ‘zeker’ en ‘zekerheid’ duiken sindsdien regelmatig op in interviews, tweets en campagnefilmpjes. ,,Het is niet raar dat een merkenman ons daarbij helpt’’, zei Asscher daar eerder dit jaar over.